Sayıştay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre 6 sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ