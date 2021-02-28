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Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale ilanı

Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, ilanda tapu ve inşaat bilgileri bulunan taşınmazlar üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı îşi, ihale yolu ile yaptırılacak.

İhale konusu inşaat yapım ve satışı işleri ihalesi ile ihale sonucunda düzenlenecek olan sözleşme, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. 

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