Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fenerbahçe Neslihan Akbaydar koronavirüs plaka ali vefa
Eserlerimizle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz
Eserlerimizle ülkemizin dört bir yanına...
Aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları yükseliyor
Aşı olma oranı düşük olan...
Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor
Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede...

Şanlıurfa'da kamu konutları satışa çıkarıldı

Şanlıurfa'da kamu konutları satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Şanlıurfa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarını satışa çıkardı.  17 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah.Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası toplantı salonunda 28 Temmuz 2021 tarihinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ      

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.