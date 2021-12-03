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Şanlıurfa'da Belediye'den satılık arsalar

Şanlıurfa'da Belediye'den satılık arsalar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait konut ve ticaret alanı nitelikli 18 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ve 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacak. İhale, 16 Aralık ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacak. İhale şartnamesi Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 1000 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

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