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Şanlıbey Kırmızı Mercimek Çeşidine Ait Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı Satılacak

Şanlıbey Kırmızı Mercimek Çeşidine Ait Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı Satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Şanlıbey kırmızı mercimek çeşidinin tohumluk üretim ve pazarlama hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkartıldı. İhale, 1 Eylül 2021 günü saat 14.00‘te GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün İdari Binası Toplantı Salonunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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