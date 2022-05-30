Sanayi alanı satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 51.667,68 m² yüzölçümlü sanayi alanı nitelikti taşınmaz açık artırma ile satılacak.

Taşınmazın çevresinde benzer nitelikli sanayi amaçlı boş parseller ve fabrika tesisleri yer almaktadır. 1/1000 ölçekli Ergene 1 OSB İlave ve Revizyon imar planında sanayi alanında kalmakta olup Emsal: 0,70, H-max: Serbest yapılaşma koşulları bulunmaktadır. İhale konusu taşınmaz İstanbul-Edirne D100 karayoluna cepheli olup ulaşımı kolay ve rahattır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ