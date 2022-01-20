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Samsun'da golf tesisi kiraya verilecek

Samsun'da golf tesisi kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Atakum'da bulunan golf tesislerini kiraya veriyor. Golf tesisi işletmesi, otopark alanına 8 adet tenis kortu, tenis kortlarına ait tesis binası ve 140 araçlık otopark alanı inşa etmek koşuluyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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