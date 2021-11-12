Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona fragman salgın
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 637 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 23...
İYİ Partili Türkkan hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te
İYİ Partili Türkkan hakkında hazırlanan...
Cami ve mescitlerde farz namazları normal saf düzenine göre kılınabilecek
Cami ve mescitlerde farz namazları...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canıgönülden arzu ediyoruz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda...

Samsun'da balık dükkanları kiraya verilecek

Samsun'da balık dükkanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Balık Satış Merkezinde yer alan 24 adet 19,50 m²’lik dükkan nitelikli taşınmazlar, balık satış dükkanı olarak kullanılmak üzere, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.