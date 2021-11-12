Samsun'da balık dükkanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Balık Satış Merkezinde yer alan 24 adet 19,50 m²’lik dükkan nitelikli taşınmazlar, balık satış dükkanı olarak kullanılmak üzere, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

