Samsun'da alışveriş merkezi ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 37 bin metrekare alan üzerinde kurulu alışveriş merkezi ihale ile satışa çıkarıldı.

Kıran Mahallesi'nde bunulan alışveriş merkezinin bodrum katında 3 adet düğün salonu, 6 adet salon, müdüriyet odası, soyunma odaları, yemekhane, idari odalar, 13 adet bölümlendirilmiş oda, 3 adet düğün salonu odası, kafeterya, mutfak, idare odası, jenaratör odası ve iklimlendirme dairesi yer almaktadır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ