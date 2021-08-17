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Samsun'da 40 adet kamu konutu satışa sunuldu

Samsun'da 40 adet kamu konutu satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Samsun'da Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Hazineye ait olan toplam 40 adet kamu konutu satışa sunuldu.  Kamu konutlarının satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilanda yazılı tarihlerde, Milli Emlak Dairesi Başkanlık Makam Katındaki İhale Salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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