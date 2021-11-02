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Salça fabrikası satışa çıkarıldı

Salça fabrikası satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Bursa'nın Karacabey ilçesinde 55 bin 396 metrekare alan üzerinde kurulu salça üretim fabrikası açık artırma ile satışa çıkarıldı. İlçe merkezine yaklaşık 19 kilometre mesafede bulunan tesis, fabrika binası ve idari bina, kantar binası ve tarlası, kalorifer kazan dairesi ve buhar enerji merkezi, iki adet atölye depo, sosyal tesis idari bina, fabrika binası ve eklentilerinden oluşmaktadır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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