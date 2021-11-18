Sakarya'da ulaşım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçe merkezinden dönüşümlü olarak Korucuk-Ofis Garaj, Doruk/Baytur-Ofis Garaj, Camili2-Ofis Garaj hatlarında çalıştırılmak üzere UKOME kararı gereği Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesinde oluşturulan Minibüs hattına ilave edilecek 15 adet ticari M plakasının, ilgili hatta ait 3 güzergâhta dönüşümlü olarak 10 yıllığına işletilmesi için 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale düzenleyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ