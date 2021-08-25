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Sakarya Büyükşehir Belediyesi 28 adet işyerini satışa sundu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 28 adet işyerini satışa sundu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı İlçesinde yapılacak Ticaret Merkezindeki toplam 28 adet ofis/işyerinin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine göre satış ihalesi gerçekleştirilecek. İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 7 Eylül 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 7 Eylül 2021 günü saat 11.00’e kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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