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Şahinbey Belediyesi, mülkiyetindeki 19 adet dükkanı ihaleyle kiraya verecek

Şahinbey Belediyesi, mülkiyetindeki 19 adet dükkanı ihaleyle kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Şahinbey Belediyesi, mülkiyetindeki 19 adet dükkanı ihaleyle kiraya verecek.

İhale 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Şahinbey Belediyesi Encümen toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak. İhale şartnamesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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