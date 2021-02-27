Şahinbey Belediye müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Şahinbey Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile, açık bulunan GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
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27 Şubat 2021 Cumartesi 21:51
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Şahinbey Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile, açık bulunan GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
Ayrıntılar için TIKLAYINIZ