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Şahinbey Belediye müfettiş yardımcısı alacak

Şahinbey Belediye müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre,  Şahinbey  Belediyesi  Teftiş  Kurulu  Müdürlüğüne,  Giriş  Sınavı  ile,  açık  bulunan  GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

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