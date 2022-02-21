Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı 8 daimi işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı iş yerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi işçi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ