Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı 8 daimi işçi alacak
KAMU HABERLERİ 21.02.2022, 23:09
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı iş yerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi işçi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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