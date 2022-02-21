Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı 36 işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 1, Başvurular 22 - 26 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ