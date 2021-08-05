Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak
05 Ağustos 2021 Perşembe 22:30