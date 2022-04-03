Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak
KAMU HABERLERİ 03.04.2022, 23:45
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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