Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın beşiktaş
10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak
10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yaptı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın...
Asgari ücret pazarlığında kritik toplantı
Asgari ücret pazarlığında kritik toplantı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 101 Öğretim Üyesi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 101 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Devlet Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca 101 Öğretim Üyesi alacak.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.