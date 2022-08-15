Sağlık Bakanlığı 1.356 işçi alacak

KAMU HABERLERİ 15.08.2022, 18:35
Sağlık Bakanlığı 1.356 işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Sağlık Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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