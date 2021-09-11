Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün yetiştirdiği Safkan Elit Arap Koşu Tayları, açık artırma usulüyle ihaleye edilecek. 15 baş Safkan Elit Arap Koşu Tayının satış ihalesi, 28 Eylül 2021 Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda Sultansuyu Tarım İşletmesi Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
11 Eylül 2021 Cumartesi 20:36