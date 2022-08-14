Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, ilgili yönetmelik kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ