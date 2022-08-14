Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 14.08.2022, 19:54
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, ilgili yönetmelik kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|3
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|3
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|3
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|3
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|1
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|3
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|1
|1
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|1
|1
|8. Rizespor
|1
|1
|9. Adanaspor
|0
|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|P
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|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
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|2
|4
|4. Newcastle
|2
|4
|5. Leeds United
|2
|4
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|3
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|0
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|0
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|0
|Takımlar
|O
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|1
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|1
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|1
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|1
|6. Rayo Vallecano
|1
|1
|7. Almeria
|0
|0
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|0
|0
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|10. Cadiz
|0
|0
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|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
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|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Sevilla
|1
|0
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|1
|0