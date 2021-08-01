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Sabancı Üniversitesi 1 araştırma görevlisi alacak

Sabancı Üniversitesi 1 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak  Merkezi  Sınav ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır Başvurular  başvuru  tarihinden  önce  kadro  alımı  yapacak  olan  ilgili  fakülteye  istenen belgeler ile birlikte e-posta veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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