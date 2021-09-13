Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan rüzgar enerji santrali açık artırma ile satışa sunuldu. Söke Yenidoğan Mahallesinde bulunan rüzgar enerji santrali sahası içerisinde 15 adet rüzgar jeneratörü, transformatör, salt tesisi ve teçhizatları ile tesisin kullanımındaki taşınır taşınmaz mallar yer alıyor. İhale kapsamında ada ve parseller satılmayacak olup sadece üst kullanım hakkı kapsamında tesisin tamamı satışa çıkarılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

