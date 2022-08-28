R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 28.08.2022, 19:46
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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