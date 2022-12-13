Rize Merkezde 74 m² kargir bina icradan satılıktır

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ