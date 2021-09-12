Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 Geçici İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversiteninbağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 30 günden az süreli ve yılda toplam 90 günü geçmemek üzere iki dönem halinde çalışmak üzere 14 (Ondört) erkek geçici işçi alımı yapılacaktır. 1. Dönem 2021 Ekim, Kasım, Aralık ve 2. Dönem 2022 Ocak, Şubat, Mart olacaktır. Müracaat şartlarına durumu uyan erkek adayların, 16/09/2021 ile 17/09/2021 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ