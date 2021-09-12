Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona Balıkesir salgın
Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamadı
Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamadı
Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 21 bin 352 kişinin...
Fatih gemisi Türkali-5'te sondaja başladı
Fatih gemisi Türkali-5'te sondaja başladı
MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir...

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 Geçici İşçi alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14 Geçici İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversiteninbağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 30 günden az süreli ve yılda toplam 90 günü geçmemek üzere iki dönem halinde çalışmak üzere 14 (Ondört) erkek geçici işçi alımı yapılacaktır. 1. Dönem 2021 Ekim, Kasım, Aralık ve 2. Dönem 2022 Ocak, Şubat, Mart olacaktır. Müracaat şartlarına durumu uyan erkek adayların, 16/09/2021 ile 17/09/2021 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.