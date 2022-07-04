Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi açık artırma ile satılacak
KAMU HABERLERİ 04.07.2022, 21:12
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul'un tarihi yapıları arasında yer alan Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi, açık artırma ile satışa çıkarıldı. Kadıköy Caddebostan sahilinde bulunan 22 bin 970 metrekare alanda kurulu köşk, 2 bin 700 metrekare net kapalı alana sahip. Son dönem Osmanlı Mimarisini yansıtan 5 katlı köşk, mimarisinin yanı sıra mekan tasarımları, iç ve dış süslemeleri ve tavan resimleri ile bilinmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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