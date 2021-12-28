Polis Akademisi öğrenci alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 5.120 erkek, 1.280 kadın, ön lisans mezunu 1.280 erkek, 320 kadın olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ