Piri Reis Üniversitesi 51 Öğretim Elemanı alacak
KAMU HABERLERİ 24.03.2022, 21:02
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ölçütlerine İlişkin Senato Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca 51 Öğretim Elemanı istihdam edecek.
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