Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Dr. Albert Bourla, Kovid-19’un uzun yıllar daha varlığını sürdüreceğini ancak şu anki Omicron varyantı dalgasının bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği yorumunu yaptı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 19:54