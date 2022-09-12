Pendik'te 95 m² zemin kat daire icradan satılacak (çoklu satış)
KAMU HABERLERİ 12.09.2022, 20:57
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|5
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|4
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|4
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|1
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|5
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