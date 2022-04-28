Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Pendik Belediye Başkanlığı tarafından, 28.200 m² alanlı taşınmazın 18.000 m² lik kısmı, eğitim amaçlı Model Uçak Sahası olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ