Palandöken'deki Kum-Çakıl ocağı için 5 yıllığına işletme ruhsatı verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Erzurum İli Palandöken İlçesi Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Kum-Çakıl Ocağına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıl süreli olarak işletme ruhsatı verilecek. Şartname Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ