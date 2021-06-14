Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona real madrid corona maç link
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için...
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 626 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 5...
Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı...

Palandöken'deki Kum-Çakıl ocağı için 5 yıllığına işletme ruhsatı verilecek

Palandöken'deki Kum-Çakıl ocağı için 5 yıllığına işletme ruhsatı verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Erzurum İli Palandöken İlçesi Güzelyurt Mahallesi sınırları içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Kum-Çakıl Ocağına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıl süreli olarak işletme ruhsatı verilecek. Şartname Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.