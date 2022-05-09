Özelleştirme İdaresi Başkanlığı taşınmaz satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir, Ankara, Antalya, Muğla ve Aydın'da bulunan 10 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ