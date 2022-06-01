Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan taşınmaz satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından Amasya, İstanbul ve Muğla'da bulunan 5 adet taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ