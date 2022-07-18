Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bodrum Ortakent'teki 14 parseli satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesinde yer alan 14 adet parselin toplamı 439.803,80 m² yüzölçümlü taşınmaz, bir bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ