ÖZEL KOLEKSİYON HALILAR İHALE İLE SATILACAK

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Muğla'da 17 adet antika halı ihaleyle satışa çıkarıldı. Değerleri 25 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen halıların ilk satış ihalesi 23 Mart 2022 tarihinde Anıl Otopark Yediemin deposu, Yerbelen mahallesi, 962 sokak No: 1 Ortaca, Muğla adresinde gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılan halılar arasında tahmini 400 yıllık ve 300 yıllık Uşak halıları, 150 yıllık Karabağ halısı, 200 yıllık Türkmen halısı, 120 yıllık Azeri halısı gibi antika halılar bulunuyor. Ayrıntılar için tıklayınız