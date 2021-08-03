Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitim ihtiyacı olan 3 öğrencinin okula ulaşım ihtiyacının karşılanması için ihale düzenleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında özel eğitim öğrencilerinin 1 araç ve 1 rehber personel ile 182 iş günü okula taşınması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Özel eğitim öğrencileri için ulaşım hizmeti alınacak
03 Ağustos 2021 Salı 22:11