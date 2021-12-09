ÖSYM personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle "Büro Personeli" unvanlı pozisyona 3, "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanlı pozisyona ise 6 ve "Sınav Hizmetleri Uzmanı" unvanlı pozisyona 5 olmak üzere toplam 14 sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ