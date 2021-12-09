Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın beşiktaş
10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak
10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yaptı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın...
Asgari ücret pazarlığında kritik toplantı
Asgari ücret pazarlığında kritik toplantı

ÖSYM personel alacak

ÖSYM personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle "Büro Personeli" unvanlı pozisyona 3, "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanlı pozisyona ise 6 ve "Sınav Hizmetleri Uzmanı" unvanlı pozisyona 5 olmak üzere toplam 14 sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.