Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; aşağıdaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen kadrolara toplam 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ