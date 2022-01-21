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Osmangazi Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Osmangazi Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Osmangazi Belediyesi’ne ait 7 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu(nun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılacak.  Kükürtlü Mahallesi'nde bulunan 5 adet daire ile 2 adet dükkanın satış ihalesi Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda 8 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00’de yapılacak. İhaleye ait şartname ve ekleri Mali Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 200 TL olup ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

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