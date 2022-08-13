Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak

KAMU HABERLERİ 13.08.2022, 22:34
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 2547 sayılı  Yükseköğretim  Kanunu ve Oğretim  Üyesi Dışındaki Oğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  uyarınca  Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  akademik  birimlerine 2547  sayılı  Kanunun 50/d maddesi kapsamında Araştırma görevlileri alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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