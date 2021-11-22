Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın Demi Lovato
Bulgaristan’da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü
Bulgaristan’da trafik kazasında 46 kişi...
Türkiye'de yeni dönemde kapatmalarla Kovid-19 salgınını yönetmeyi düşünmüyoruz
Türkiye'de yeni dönemde kapatmalarla Kovid-19...
İzmirli depremzedeler yeni evlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle kavuşacak
İzmirli depremzedeler yeni evlerine Cumhurbaşkanı...
Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz
Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma...

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 42 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 42 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme) istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, toplam 42 sözleşmeli personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.