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Orman Genel Müdürlüğünden personel alımı

Orman Genel Müdürlüğünden personel alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 47 sözleşmeli personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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