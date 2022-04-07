Orman Genel Müdürlüğü 5 bin Geçici İşçi alacak
KAMU HABERLERİ 07.04.2022, 22:50
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Orman Genel Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere "Diğer Orman İşçisi" pozisyonunda 3937, "İtfaiyeci" pozisyonunda 500, "Aşçı" pozisyonunda 280, "Diğer Fidanlık İşçileri" ve "Bahçıvanlar" pozisyonunda 183 ve "İşletme Elektronik Bakımcısı" pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5.000 Geçici İşçi alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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