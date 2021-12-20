Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs magazin haberleri salgın
Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 18 bin 762 kişinin...
Ölümlere neden olan sahte içkinin 2 imalathaneden yayıldığı belirlendi
Ölümlere neden olan sahte içkinin...
Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının korunması bizim için çok önemli
Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının korunması bizim...
Bakan Çavuşoğlu: (Ermenistan'la ilişkiler) Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık
Bakan Çavuşoğlu: (Ermenistan'la ilişkiler) Doğrudan...

Orman Genel Müdürlüğü 22 Orman Mühendisi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 22 Orman Mühendisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1. maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer  Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 22 adet orman mühendisi alımı yapılacak.

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.