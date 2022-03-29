Orman Genel Müdürlüğü 1.833 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 Orman Muhafaza Memuru, 283 Orman Mühendisi ve 50 Orman Endüstri Mühendisi alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ