Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın survivor
Pozantı-Ankara otoyolunda kamyonla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Pozantı-Ankara otoyolunda kamyonla otomobil çarpıştı:...
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 6...
Yurt genelindeki 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor
Yurt genelindeki 90 yaş ve...
Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı
Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı
Reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi
Reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna...

Orhangazi Belediyesi konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 adet taşınmazı ihale usulü ile satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruya göre;Mülkiyeti Orhangazi Belediyesi'ne ait olan konut alanı, yurt alanı ve zeytinlik niteliğinde olan ilanda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

Orhangazi Belediyesi konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 adet taşınmazı ihale usulü ile satışa çıkardı

Satışı çıkarılan taşınmazların, yüzölçümü, muhammen bedelleri, satış yeri ve şartlarıyla ilgili Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.